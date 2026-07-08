Schlimme Herz-Diagnose für Baby Linus, doch auch Papa Tino trifft es hart

Leipzig - Nur sechs Wochen nach der Geburt des Sohnes erhielt Familie Windisch die schockierende Diagnose: Der kleine Linus hat einen angeborenen Herzfehler. Weitere Untersuchungen zeigen: Auch Papa Tino ist betroffen. Damit war klar, dass beide im weiteren Verlauf ihres Lebens eine komplexe Operation benötigen werden, um die verengte Herzklappe zu ersetzen. Das Herzzentrum Leipzig berichtet nun von dieser ganz persönlichen Erfolgsstory.

Dr. Alexej Dashkevich mit Tino Windisch, Linus Windisch und Dr. Marcel Vollroth im Herzzentrum Leipzig. © PR/Christian Hüller

Ein auffälliges Herzgeräusch hatte die Eltern zum Kinderkardiologen geführt. "Mir ist schon vorher aufgefallen, dass etwas nicht stimmt", erinnert sich Mama Kathrin zurück. "Linus war ein sehr ruhiges Baby. Nach der Diagnose wussten wir, woran das lag."

Bei dem Kleinkind wurde eine biskupide Aortenklappe festgestellt, einer der häufigsten angeborenen Herzfehler. Bei Säuglingen und Kindern wartet man mit einem Eingriff jedoch zumeist, bis diese ausgewachsen sind, da die eingesetzte Prothese nicht mitwachsen würde.

Nach der Diagnose ließ sich die komplette Familie durchchecken. Nicht nur bei Vater Tino wurden die Ärzte fündig, auch Tochter Julia hat eine Verdickung dieser wichtigen Herzklappe. Von diesem Zeitpunkt an wurden alle drei Familienmitglieder regelmäßiger von Kardiologen untersucht und betreut.

"Ich wusste zwar um eine nicht näher bezeichnete Herzerkrankung meines Vaters und eines zeitigen Todes meines Großvaters, aber habe mir vorher um mich keine Gedanken gemacht", erklärt Papa Tino (50) rückblickend.

"Allerdings habe ich immer schnell geschwitzt und war bei körperlicher Belastung rasch erschöpft. Nach der Familiendiagnose wusste ich, wo die Symptome herkommen, und konnte aktiv behandelt werden."