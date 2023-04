Riesige Vorfreude: Buchbranche zählt die Tage bis zur Leipziger Buchmesse

Kleiner als noch vor der Corona-Pandemie, jedoch mit neuen Formaten und einem vielfältigen Programm will die Leipziger Buchmesse zeigen, dass sie eine Zukunft hat. © Jens Kalaene/ZB/dpa

Buchmesse-Direktor Oliver Zille hat neue Formate für die Besucher und Besucherinnen angekündigt. "Wir wollen beweisen, dass das Erfolgsmodell Leipziger Buchmesse weiter funktioniert", sagte er.

In diesem Jahr werden laut Zille endlich wieder alle großen Verlage dabei sein. Trotzdem hat der Messe-Chef die Erwartungen schon im Vorfeld ein wenig gedämpft. Es werde nach der langen Pause einige Zeit dauern, bis die Messe wieder ihre volle Betriebstemperatur erreiche. Wenn bei den Besucherzahlen 60 Prozent des Vorkrisenjahres 2019 erreicht würden, dann wäre es ein Erfolg. Dazu müssten 130.000 Interessierte den Weg in die Messehallen finden.

Mit voller Kraft geht Österreich seinen Auftritt als Gastland an. Das Alpenland verspricht unter dem Motto "Mea ois wia mia" (Mehr als wir) ein vielstimmiges Programm. Rund österreichische 200 Verlage wollen sich in Leipzig beteiligen - um so ihren Marktanteil von bisher unter einem Prozent am deutschen Buchmarkt zu steigern. Die österreichische Regierung unterstützt das Gastland-Programm mit 2,2 Millionen Euro.

Der Ueberreuter Verlag hat österreichische Wurzeln und mit Georg Glöckler einen österreichischen Eigentümer. Daher ist dort die Vorfreude auf die Messe besonders groß. "Dieser Austausch ist in Leipzig immer ganz besonders schön, dank der wunderbar entspannten Messe-Stimmung dort", sagte die Sprecherin des Verlags, Gunde Dorner.