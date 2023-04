Rot-gelbe Blumenpracht! Hier gibt's ein Tulpen-Meer mitten in Leipzig

Leipzig - Was Amsterdam kann, kann Leipzig schon lang!

Der weltberühmte Keukenhof südwestlich von Amsterdam zieht jährlich Tausende Besucher an. © Ramon van Flymen / ANP / AFP

Der weltberühmte Keukenhof in Holland war am Wochenende lange zuvor ausgebucht. In der nur acht Wochen lang geöffneten Gartenanlage südwestlich von Amsterdam fand mit dem Blumenkorso der Saisonhöhepunkt statt.

Von der überwältigenden Pracht des Blumenmeers war schon 1953 der Berliner Schauspieler und Interpret Günter Neumann (1929-1995) begeistert und schrieb den Gassenhauer "Tulpen aus Amsterdam".

Darin heißt es: "Wenn der Frühling kommt, dann schick ich dir Tulpen aus Amsterdam. Wenn der Frühling kommt, dann pflück ich dir Tulpen aus Amsterdam…"

Dabei sind so viel Mühen gar nicht nötig!

Am Ortseingang von Leipzig blühen auf einem Acker am Schwarzenbergweg nahe Markkleeberg zwar keine Millionen, aber immerhin "tausend rote, tausend gelbe", genau wie in dem Lied aus den 50er-Jahren.