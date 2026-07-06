Sachsens Flughäfen beenden Sanierung früher als erwartet

Leipzig/Halle/Dresden - Die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden haben nach eigenen Angaben ihre wirtschaftliche Sanierung rund ein halbes Jahr früher als geplant abgeschlossen.

Nach Jahren des Sparens sehen sich die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden wieder auf Kurs. (Archiv) © Jan Woitas/dpa

Nach der Bestätigung durch die Finanzierungspartner und einem abschließenden Gutachten sei der ursprünglich für Ende 2026 vorgesehene Abschluss bereits zum 3. Juli erreicht worden, teilte die Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG) mit.

Nach Jahren der Restrukturierung will sich das Unternehmen nun auf die Weiterentwicklung der Standorte konzentrieren. Im Mittelpunkt stünden die wirtschaftliche Entwicklung der Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden sowie die Erschließung neuer Wachstums- und Ertragspotenziale. Ziel sei es, die Wettbewerbsfähigkeit der Flughäfen langfristig zu stärken.

Die nun ausgerufene Transformationsphase dürfte auch die bereits angekündigten Pläne für die Weiterentwicklung der Flughäfen umfassen. So prüft die MFAG unter anderem einen kleineren Terminalneubau in Dresden sowie neue Abläufe bei der Passagier- und Gepäckabfertigung an beiden Standorten.

Konkrete Entscheidungen stehen nach Unternehmensangaben noch aus.