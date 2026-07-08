Freie Fahrt in Leipzig: LVB beenden hitzebedingten Ausnahmezustand

Leipzig - Nach dem hitzebedingten Ausnahmezustand der letzten elf Tage haben die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) die schwersten Schäden im Schienennetz beseitigt. Mit der Inbetriebnahme der Linie 8 fahren ab dem morgigen Donnerstag wieder alle Straßenbahnen nach dem regulären Baustellen-Sommerfahrplan.

Nach den gravierenden Hitzeschäden sollen von diesem Donnerstag an alle Straßenbahnen in Leipzig wieder im Rahmen des Baustellen-Sommerfahrplans fahren. © Hendrik Schmidt/dpa

"30 Kilometer verunreinigtes Gleis sind gesäubert und 150 Weichen instandgesetzt worden", sagte Ulf Middelberg, Geschäftsführer der LVB. "Ein enormer Kraftakt, den rund 1500 Mitarbeiter der LVB und der Leipziger Gruppe sowie 550 freiwillige Helfer in gemeinsamer Anstrengung gestemmt haben."

Die Linien 3, 7 und 15 fahren wieder zwischen Angerbrücke und Goerdelerring. Zwischen Neuem Rathaus und Hauptfeuerwache verkehren die Kombi-Linien 12 und 14 auf dem Dittrichring. Die Linie 12 verbindet somit Gohlis-Nord mit dem Rest des Liniennetzes.

"Nach elf außergewöhnlichen Tagen gilt ab morgen wieder der Normalzustand im Sinne des bereits angekündigten und für die Sommerferien-Zeit üblichen Baustellen-Sonderfahrplans", so der LVB-Geschäftsführer weiter.

Der Sonderfahrplan gilt aufgrund der Gleiserneuerungen am Hauptbahnhof und in Gohlis noch bis zum 16. August. Die Abfahrten der Nightliner erfolgen in diesem Zeitraum zentral in der Goethestraße. Sie ist das letzte Nadelöhr innerhalb des Liniennetzes und wird aktuell noch von Fugenvergussmasse befreit.