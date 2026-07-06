Einsatz im Lene-Voigt-Park: Polizei lässt Lokschuppen versiegeln
Leipzig - Die Leipziger Polizei hat am Samstagvormittag die Zugänge zum alten Lokschuppen im Lene-Voigt-Park versiegeln lassen. Immer wieder hatte es auf dem Areal und im Gebäude selbst gebrannt.
"Ziel der Maßnahme war es, die Zugangstüren des Gebäudes zu verschweißen, um dieses künftig gegen unbefugtes Betreten zu sichern", teilte Polizeisprecherin Therese Leverenz mit.
Bevor eine Baufirma mit den Arbeiten begann, durchsuchten Einsatzkräfte der Inspektion Zentrale Dienste (IZD) den Lokschuppen und trafen dabei einen 45-Jährigen an, der eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs erhielt.
"Der Einsatz wurde gegen 11 Uhr ohne weitere Vorkommnisse beendet", so Polizeisprecherin Leverenz.
Ende vergangenen Jahres hatte die BBW-Gruppe das Grundstück gekauft.
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Das Areal im Lene-Voigt-Park wird als neuer Standort der Wolfgang-Mutzeck-Schule geplant. Der Ringlokschuppen steht unter Denkmalschutz und soll in den Neubau integriert werden. Ende April war dort bereits der beliebte Tauschschrank abgebaut und ein Zaun errichtet worden.
Titelfoto: Anke Brod