Schon bald Open Air-Konzerte im Leipziger Norden? Neue Messe soll sich massiv verändern

Leipzig - Die Neue Messe im Leipziger Norden soll sich in den kommenden Jahren grundlegend verändern.

Der Bebauungsplan der Neuen Messe wird überarbeitet. © Patricia Bartos/dpa

Wie die Leipziger Messe GmbH am Montag mitteilte, soll der mehr als 30 Jahre alte Bebauungsplan des 111 Hektar großen Areals überarbeitet werden.

So sollen die bestehenden Messehallen zukünftig anders genutzt und erweitert werden, zudem sollen Kapazitäten für neue Lagerflächen entstehen. Aktuell müssen nämlich in Seehausen externe Lager angemietet werden - was die Messe immer wieder vor logistische Herausforderungen stellt.

Vor allem soll der Fokus aber auf ein breiteres und zeitlich flexibleres Veranstaltungsangebot gelegt werden, wie es in der Mitteilung hieß. Diese Pläne betreffen sowohl den Platz innerhalb der Messehallen als auch das Außengelände mit der zentralen Rasenfläche, auf der Open Air-Events wie etwa Konzerte denkbar seien.

Darüber hinaus soll geprüft werden, ob das Gelände der Neuen Messe sich für die Einrichtung von Solarthermie-, Photovoltaik- oder Windenergie-Anlagen geeignet ist.