So riss der Leipziger Amokfahrer (33) Unschuldige brutal in den Tod!

Leipzig - Amokfahrt im größten Einkaufstrubel! In der Leipziger Innenstadt ist am Montag ein 33-Jähriger mit einem Klein-SUV durch eine Fußgängerzone gerast und hat zahlreiche Menschen erfasst . Zwei Passanten starben, Dutzende wurden teils schwer verletzt.

Die Festnahme des Amokfahrers wurde von Passanten gefilmt. Er hatte zuvor angehalten und starr hinterm Steuer gesessen. © privat

Die Grimmaische Straße gehört zu den beliebtesten Einkaufsmeilen der Messestadt. Ausgerechnet sie wurde am Montagnachmittag zum Schauplatz einer Wahnsinnstat. Gegen 16.45 Uhr raste ein vom Augustusplatz kommender VW Taigo plötzlich in die Fußgängerzone.

Ohne Rücksicht fuhr der nahezu kahlgeschorene und stark tätowierte Mann am Steuer in die Menschenmenge, überrollte vor einer Bäckerei einen Passanten - das erste Todesopfer!

Ungebremst ging die Amokfahrt weiter, vorbei am Galeria-Kaufhaus, am Naschmarkt, dem Eingang zur Mädler-Passage, an der Südseite des Marktes bis kurz vor die Thomaskirche. Erst hier stoppte der Fahrer und blieb wie versteinert hinterm Lenkrad sitzen.

Polizisten zogen ihn aus dem Wagen und legten ihm Handschellen an. Keine zwei Meter entfernt kämpften Ersthelfer um das Leben einer Frau. Sie war sein letztes Opfer - auch sie überlebte nicht.

Auf der rund 450 Meter langen Strecke, die der kleine Kompakt-SUV bis hierhin zurückgelegt hatte, spielten sich albtraumhafte Szenen ab. Blutende Menschen, die von dem Wagen erfasst oder überrollt wurden, lagen stöhnend auf dem Gehsteig. Andere, die Augenzeugen wurden, kollabierten. Polizei und Rettungskräfte riefen den Massenanfall an Verletzten aus, Dutzende Rettungswagen, Feuerwehr- und Polizeifahrzeuge rasten in die Stadt.

Die Leipziger Kliniken hielten ihre OP-Säle bereit. Am Abend sprachen die Behörden von zwei Todesopfern, drei Schwerverletzten und mehr als 20 Mittel- und Leichtverletzten. Im Gewandhaus richteten Kriseninterventionsteams eine Sammelstelle ein, in der Menschen mit Schock-Symptomen und Kreislaufproblemen betreut wurden.