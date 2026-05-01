Südfriedhof Leipzig: Urne von Familiengrab geklaut

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Nicht mal vor einem Friedhof machten diese Täter in Leipzig Halt und klauten eine Graburne von einem Familiengrab.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Nicht mal vor einem Friedhof machten diese Täter in Leipzig Halt und klauten eine Urne von einem Familiengrab.

Mit diesen Bildern sucht die Polizei nach der gestohlenen Urne.
Mit diesen Bildern sucht die Polizei nach der gestohlenen Urne.  © Polizeidirektion Leipzig

Auf dem Südfriedhof in Probstheida wurde die Urne aus Metall gewaltsam von der Grabstätte entfernt, erklärte Polizeisprecher Tom Erik Richter.

Wann die Tat genau passiert ist, kann nicht mit Gewissheit gesagt werden. Lediglich einen Zeitraum (zwischen dem 1. November 2025 und dem 12. März 2026) habe man festlegen können.

Es entstand ein Schaden von etwa 250 Euro an dem Familiengrab. "Der historische und künstlerische Wert ist nicht bezifferbar", so Richter.

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Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Irgendwann in den letzten sechs Monaten stahlen die Täter die Urne von dem Leipziger Südfriedhof. (Archivfoto)
Irgendwann in den letzten sechs Monaten stahlen die Täter die Urne von dem Leipziger Südfriedhof. (Archivfoto)  © Anke Brod
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Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Südost unter der Tel. 0341/30300 zu melden.

Titelfoto: Montage: Polizeidirektion Leipzig; Anke Brod

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