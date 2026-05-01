Südfriedhof Leipzig: Urne von Familiengrab geklaut
Leipzig - Nicht mal vor einem Friedhof machten diese Täter in Leipzig Halt und klauten eine Urne von einem Familiengrab.
Auf dem Südfriedhof in Probstheida wurde die Urne aus Metall gewaltsam von der Grabstätte entfernt, erklärte Polizeisprecher Tom Erik Richter.
Wann die Tat genau passiert ist, kann nicht mit Gewissheit gesagt werden. Lediglich einen Zeitraum (zwischen dem 1. November 2025 und dem 12. März 2026) habe man festlegen können.
Es entstand ein Schaden von etwa 250 Euro an dem Familiengrab. "Der historische und künstlerische Wert ist nicht bezifferbar", so Richter.
Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.
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Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Südost unter der Tel. 0341/30300 zu melden.
Titelfoto: Montage: Polizeidirektion Leipzig; Anke Brod