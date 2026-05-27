Werden Leipzigs Schwimmbäder bald mit Künstlicher Intelligenz überwacht?

Leipzig - Immer mehr Schwimmbäder in Deutschland, etwa in Köln , setzen auf die Unterstützung von Assistenzsystemen, die mittels Künstlicher Intelligenz (KI) Videoaufnahmen von Überwachungskameras in Echtzeit auswerten. So sollen gefährliche Situationen rechtzeitig erkannt und Menschen vor dem Ertrinken gerettet werden. In einer Beschlussvorlage fordert die AfD -Fraktion im Stadtrat, solche Systeme im Rahmen eines Pilotprojektes auch in den Anlagen der Leipziger Sportbäder zu testen.

In einigen deutschen Hallenbädern kommen digitale Ertrinkenden-Erkennungssysteme erfolgreich zum Einsatz, so etwa bereits in Köln. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sind im vergangenen Jahr bundesweit 393 Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen.

Knapp 90 Prozent der Unglücke hätten sich jedoch in unbewachten Binnengewässern wie Flüssen oder Seen ereignet, tödliche Badeunfälle in Schwimm- oder Freibädern seien vergleichsweise selten.

"Den wachsamen Augen der zahlreichen Bademeister ist es unter anderem zu verdanken, dass der überwiegende Teil dieser gefährlichen Situationen glimpflich endet", heißt es im Antrag der AfD-Fraktion.

"Gleichwohl wissen wir, dass geschulte Aufsichtspersonen in Schwimmbädern nicht jederzeit alle Vorgänge im und außerhalb des Schwimmbeckens im Blick haben können."

An dieser Stelle könnten kamerabasierte KI-Systeme unterstützen, insbesondere in stark frequentierten Becken oder bei eingeschränkter Sicht.

Die AfD spricht sich daher für die Erprobung der KI-Technologie in einzelnen Leipziger Bädern aus. "Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf den Themen Kosten, Praxistauglichkeit und Datenschutz liegen", heißt es.