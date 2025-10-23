Industrie-Standort Leuna unter Druck: "Es macht Angst, dass das gute Leben endet"

Aufsteigender Dampf aus den Schornsteinen ist in Leuna seit jeher das Symbol für Wohlstand.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leuna - Aufsteigender Dampf aus den Schornsteinen ist in Leuna (Saalekreis) seit jeher das Symbol für Wohlstand. Als einer der wenigen Industriestandorte Ostdeutschlands hat "das Werk" den radikalen Umbruch der Wiedervereinigung überlebt und galt lange Zeit als Musterbeispiel der Deutschen Einheit. Die MDR-Dokumentation "Leuna-Komplex" widmet sich der Geschichte und Zukunft des größten Industriegebiets im deutschen Osten unter den Herausforderungen der Gegenwart.

Rauchende Schlote gelten in Leuna seit je her als Symbol von Wohlstand. Die hohen Energiepreise stellen das Erfolgsmodell des Chemieparks aktuell jedoch auf eine harte Probe. (Archiv) © PR/MDR Die 100 Unternehmen auf knapp 13 Quadratkilometern und ihre etwa 15.000 Beschäftigten des Chemieparks Leuna leiden unter den gestiegenen Kosten für fossile Energieträger infolge des Krieges in der Ukraine. Firmen halten sich mit Investitionen zurück, auch beim Personal wird bereits gespart. "Es ist in der Stadtratssitzung ganz offiziell gesagt worden, dass es momentan keine Alternative zu Erdöl und Erdgas gibt, um die Betriebe am Standort am Laufen zu halten", sagt Matthias Jenzsch, Ortsbürgermeister von Spergau und Stadtrat in Leuna. Leipzig Lokal In den nächsten Jahren könnte sich alles ändern: Leipziger Viertel soll für Zukunft umgebaut werden "Das werden wir mit Photovoltaik und Windkraft nicht schaffen. Das macht schon Angst, dass der Wohlstand und das gute Leben endet - und das treibt die Leute um."

Steigende Energiekosten bedrohen Standort

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Wehrmacht mit Diesel und Benzin aus Leuna versorgt, bevor die Anlagen zu einem der Hauptziele alliierter Bombenangriffe wurden. (Archiv) © PR/MDR