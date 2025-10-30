IceFighters Leipzig bald zweitklassig? "Absolut machbar!"

Leipzig - Die Eispiraten Crimmitschau und die Lausitzer Füchse sind schon zweitklassig, die Dresdner Eislöwen waren es bis zu ihrem sensationellen DEL-Aufstieg auch jahrelang. Auch der vierterfolgreichste sächsische Verein, die KSW IceFighters Leipzig , möchte eine Liga höher spielen. Offensichtlich kein unrealistisches Hirngespinst.

IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach gibt als mittelfristiges Ziel den DEL2-Aufstieg aus. © KSW IceFighters Leipzig

Nach davor sechs Siegen in Folge mussten sich Leipzigs Kufencracks am Dienstag den Erfurter TecArt Black Dragons mit 2:5 geschlagen geben. Schon das erste Aufeinandertreffen in Thüringen ging an das Schlusslicht.

Weil gleichzeitig aber auch die Tilburg Trappers (2:3 gegen Hammer Eisbären), die Füchse Duisburg (1:4 gegen Hannover Indians) und die Hannover Scorpions (1:5 bei den Saale Bulls Halle) leer ausgingen, bleiben die IceFighters starker Zweiter der Oberliga Nord.

Diese Platzierung würde für die erneute Teilnahme an den Playoffs für den Aufstieg in die DEL2 qualifizieren. Immer wieder kommt es vor, dass die Playoff-Gewinner nicht aufsteigen wollen, was im Falle der Leipziger aber offensichtlich nicht zutrifft.

"DEL2 in Leipzig ist absolut machbar, und das ist ja auch unser mittelfristiges Ziel", sagt Geschäftsführer André Schilbach zu TAG24. Der Weg zu diesem Vorhaben wird auch schon geebnet. "Um dieses Ziel zu erreichen, treiben wir nicht nur die sportliche Entwicklung voran. Wir haben kürzlich einen Aufsichtsrat installiert, bauen unser Sponsorennetzwerk aus und sind auch in der Geschäftsstelle personell gut aufgestellt."