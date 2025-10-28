Kantersieg gegen Vizemeister! Alle zittern vor den IceFighters Leipzig

Leipzig - Nach einer starken Saison in der Oberliga Nord mit dem Erreichen der Playoffs knüpfen die KSW IceFighters Leipzig auch in der aktuellen Spielzeit an diese Leistungen an und stehen sogar vor den beiden Teams, die in der vorigen Hauptrunde noch besser als die Leipziger waren.

Tom Pauker (31, 2.v.r.) und Tim Detig (24, r.) bejubeln einen Treffer gegen Herford am 10. Oktober. © imago/eibner

21 Punkte nach zehn Hauptrunden-Spielen dürften die Verantwortlichen der KSW IceFighters derzeit äußerst ruhig schlafen lassen. "Wir sind in dieser Saison weiter als zum selben Zeitpunkt vor einem Jahr, wenngleich es natürlich weiteres Steigerungspotenzial gibt", sagt Headcoach Patric Wener (56) zu TAG24.

Nach knapp einem Viertel der ausgetragenen Begegnungen sammelten nur die Hannover Indians mehr Zähler, thronen in der drittklassigen Nord-Staffel über allen. Sechs Siege und ein Overtime-Erfolg beim Spitzenreiter feierte das Wener-Team bislang.

Der sechste kam erst am Sonntag beim knappen 3:2 bei den Rostock Piranhas hinzu. Torschütze dabei war unter anderem Neuzugang Tim Detig (24). Der Ex-Bayreuther sammelte schon sechs Torbeteiligungen. "Er ist ein noch kompletterer Spieler, als ich das nach dem Scouting und Videostudium erwartet hatte", lobt Wener.

Die deutlich größere Sensation gelang aber bereits am Freitag. 6:2 schossen die Leipziger Kufencracks den amtierenden Vizemeister und langjährigen DEL-Klub Hannover Scorpions aus dem anona ICEDOME.

Die Niedersachsen belegen nun nur Platz fünf, sind zwei Punkte hinter Leipzig und haben sogar schon zwei Spiele mehr absolviert.