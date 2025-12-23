Kalender platzt aus allen Nähten: Diese Sport-Veranstaltungen kommen 2026 nach Leipzig

Leipzig - Die Sportstadt Leipzig macht ihrem Namen auch im kommenden Jahr wieder alle Ehre. Neben Klassikern, die seit vielen Jahren in der Messestadt stattfinden, gibt es einige neue Veranstaltungen.

Ende Mai spielen zwei europäische Fußball-Top-Teams um die begehrte Trophäe der UEFA Conference League. (Archivbilder) © Bildmontage: Thanassis Stavrakis/AP/dpa; Jan Woitas/dpa

Für Fußball-Fans gibt es im Frühling ein ganz besonderes Highlight. Leipzig richtet das Finale der UEFA Conference League am 27. Mai in der Red Bull Arena aus. Wer im Finale gegeneinander spielen wird, wird noch bis Anfang Mai ausgespielt.

Erwartungsgemäß werden die Top-Teams aber einige ihrer Fans mitbringen und vielleicht die Atmosphäre der Fußball-Europameisterschaft 2024 wieder ein bisschen aufleben lassen. Als einziges deutsches Team ist der 1. FSV Mainz 05 noch im Rennen um den Titel.

Am 23. August messen sich internationale Spitzensportler bei einem neuen Event. Leipzig richtet zum ersten Mal ein Rennen der Ironman-70.3-Serie aus. Die Athleten werden 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer laufen und dabei den und die Beste ermitteln.

Mit dem Ironman-Rennen verfolgt die Messestadt ein ambitioniertes Ziel. "Es unterstreicht, dass Leipzig sich nicht nur als Austragungsort etabliert hat, sondern auch als möglicher Co-Gastgeber einer deutschen Olympia-Bewerbung für das Jahr 2036, 2040 oder 2044 bereit ist", betonte Sportbürgermeister Heiko Rosenthal am Dienstag in einer Pressemitteilung.