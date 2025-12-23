Kalender platzt aus allen Nähten: Diese Sport-Veranstaltungen kommen 2026 nach Leipzig
Leipzig - Die Sportstadt Leipzig macht ihrem Namen auch im kommenden Jahr wieder alle Ehre. Neben Klassikern, die seit vielen Jahren in der Messestadt stattfinden, gibt es einige neue Veranstaltungen.
Für Fußball-Fans gibt es im Frühling ein ganz besonderes Highlight. Leipzig richtet das Finale der UEFA Conference League am 27. Mai in der Red Bull Arena aus. Wer im Finale gegeneinander spielen wird, wird noch bis Anfang Mai ausgespielt.
Erwartungsgemäß werden die Top-Teams aber einige ihrer Fans mitbringen und vielleicht die Atmosphäre der Fußball-Europameisterschaft 2024 wieder ein bisschen aufleben lassen. Als einziges deutsches Team ist der 1. FSV Mainz 05 noch im Rennen um den Titel.
Am 23. August messen sich internationale Spitzensportler bei einem neuen Event. Leipzig richtet zum ersten Mal ein Rennen der Ironman-70.3-Serie aus. Die Athleten werden 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer laufen und dabei den und die Beste ermitteln.
Mit dem Ironman-Rennen verfolgt die Messestadt ein ambitioniertes Ziel. "Es unterstreicht, dass Leipzig sich nicht nur als Austragungsort etabliert hat, sondern auch als möglicher Co-Gastgeber einer deutschen Olympia-Bewerbung für das Jahr 2036, 2040 oder 2044 bereit ist", betonte Sportbürgermeister Heiko Rosenthal am Dienstag in einer Pressemitteilung.
Leipzig richtet deutsche Meisterschaften und einen Europacup aus
Den Auftakt für das Sportjahr 2026 machen wie üblich das "Feuerwerk der Turnkunst" am 13. und 14. Januar in der Quarterback Immobilien Arena und die internationale Pferdesport-Veranstaltung und Reitsportmesse "Partner Pferd" vom 15. bis 18. Januar auf der Messe.
Vom 6. bis 9. September finden im Heizhaus in Leipzig-Grünau die Deutschen Meisterschaften im Skateboarding statt.
Am Feiertagswochenende am 3. und 4. Oktober richtet die Stadt den Europacup im Speedklettern auf der Leipziger Messe aus.
Parallel finden im Kanupark am Markkleeberger See die Deutschen Meisterschaften im Kajak-Cross und Kanu-Slalom statt. Auch bei diesen Veranstaltungen wird der Fokus für Olympia geschärft.
Im Bereich Breitensport kehren auch im kommenden Jahr wieder zahlreiche Klassiker zurück, darunter der 43. Leipziger Triathlon, der 48. Leipzig Marathon, die Neuseen Classics und der Aufgalopp auf der Galopprennbahn Scheibenholz.
Einen genaueren Überblick über die geplanten Sportveranstaltungen im Jahr 2026 findet Ihr auf der Webseite der Stadt Leipzig.
Titelfoto: Bildmontage: Thanassis Stavrakis/AP/dpa; Jan Woitas/dpa; Bernd Weißbrod/dpa; Pepe Korteniemi/Lehtikuva/dpa