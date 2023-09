Kampfsport mit Schnörkeln: Leipziger Wrestling-Schule zeigt richtige Kniffe und Griffe

Leipzig - Hulk Hogan, der Undertaker und Co.: Viele Millennials sind mit den Wrestling-Helden der 90er und Nullerjahre aufgewachsen, einige von ihnen frönen der Nostalgie, in dem sie Jahre später selbst in den Ring steigen. Doch Wrestling ist nicht nur etwas für Retro-Nostalgiker oder Muskelprotze - im Leipziger Verein "Catch Factory" kann ein jeder lernen, wie man sich im Ring behauptet und seine Kontrahenten vor jubelndem Publikum auf die Bretter schmettert!

Später werden einzelne Bewegungs-Sequenzen im Ring geübt, etwa ein "Lock Up, Take Down", bei dem ein Kontrahent dem anderen um die Hüfte greift und dann zu Boden schmeißt, oder das Schwungnehmen durch die Seile des Boxrings, mithilfe dessen sich die Sportler mit erhöhter Geschwindigkeit auf ihren Gegner katapultieren.

Trainer Johnny Rancid erklärt, wie man richtig fällt, um sich nicht zu verletzen.

Authentisch soll es also sein - das spiegelt sich auch in der Entwicklung der Charaktere wider, die die Schüler für sich entwickeln können.

"Das entwickelt sich meistens organisch, zum Beispiel wenn man dann wirklich mal Erfahrungen vor dem Publikum gesammelt hat und sieht, was zu einem passt. Ich bin kein Fan davon, dass Leute sich verkleiden und versuchen etwas darzustellen, was sie nicht sind, das ist albern", stellte der Vereinsvorsitzende klar.

Hinter "Dirty Johnny Rancid" etwa verstecke sich ein ehemals aggressiver, kleiner Punk, der sich im Laufe der Zeit zu einem Typ gewandelt hat, der gerne im Ring steht und kämpft - und sich dabei auch nicht verlegen ist, ein paar unfaire Tricks anzuwenden.

Das stellte der Wrestler im Training gleich auch unter Beweis, als er seinem bereits am Boden liegenden Kontrahenten noch einmal hinterlistig am Bart zog. "Man ist man selbst mal 100, einfach bisschen over the top", schmunzelte der Trainer.

Info: Wer Interesse hat, sich die Catch Factory mal genauer anzusehen, der kann das entweder am 23. September zur Veranstaltung "ONE FALL" oder am 11. November zum "CARNIVAL OF CATCH" tun, wo einige Charaktere der Schule im Ring unter anderem auf namhafte Vertreter der Szene treffen. Tickets bekommt Ihr >>>hier.

Wer nicht nur zugucken, sondern auch selber Hand anlegen möchte, kann jeden Sonntag einfach ohne Anmeldung um 18.30 Uhr zum Probetraining in den Boxclub Olympia kommen oder sich unter der info@catchfactory.de melden.