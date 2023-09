Wahnsinn in Eilenburg: Schlusslicht besiegt Hertha-Topteam durch 50-Meter-Tor!

Eilenburg - Das hätte vor dem Spiel keiner für möglich gehalten! Regionalliga -Aufsteiger FC Eilenburg hat am Freitagabend mit einer phänomenalen Leistung Spitzenreiter Hertha BSC II mit 3:2 (1:1) in die Schranken gewiesen!

Dürften nach dem Überraschungscoup mehr als zufrieden sein: Eilenburg-Trainer Sascha Prüfer (36, l.) und der Sportliche Leiter Stephan Hofmann (r.). © Picture Point / Roger Petzsche

Und der Wahnsinn hatte noch kein Ende, auch nicht in puncto Traumtore: In der 76. Minute überkam Eilenburg-Joker Moritz Kretzer (25) Geniestreich. Aus knapp 50 Metern überlistete er Hertha-Keeper Philip Sprint (30) und platzierte den Ball im gegnerischen Gehäuse. 3:1, das ganze Ilburg-Stadion flippte aus!

Kretzer meinte nach dem Spiel, er hätte beobachtet, dass der Berliner Torhüter Keeper immer sehr weit vor seinem Kasten stand.

Für Eilenburg begann anschließend eine Schlussphase bangen Zitterns, in der Hertha noch zum 2:3-Anschlusstreffer durch einen verlängerten Freistoß kam. Außerdem hatte Topspieler Derry Scherhant zwei weitere große Möglichkeiten zum Ausgleich.

Doch an diesem Abend hatte der Aufsteiger das Glück des Tüchtigen, nachdem die Eilenburger in der Vorwoche denkbar unglücklich den Sieg in Luckenwalde in der letzten Spielminute aus der Hand gaben (3:3-Endstand).

Während es für die Nordsachsen der erlösende erste Saisonsieg war, sind die Hertha-Bubis die Tabellenführung der Regionalliga Nordost nach der ersten Saisonniederlage auf jeden Fall los.