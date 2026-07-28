Ungewöhnliche Partnerschaft: US-Football-Team wird Sponsor von Amateurverein aus Leipzig

Leipzig - Ungewöhnliche Partnerschaft zwischen American Football und Fußball : Die Kansas City Chiefs aus der NFL steigen als Trikotsponsor bei einem deutschen Amateurfußballverein ein. Der dreimalige Super-Bowl-Gewinner arbeitet künftig mit dem Leipziger Klub TuS Leutzsch und dem Fußball-Influencer Amin Belhadj zusammen.

Auf seinem Instagram-Account zeigte "Aminho", wie das neue Trikot aussieht. Auf der Brust prangt das Logo des Football-Teams. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@aminho70

Das gaben die Chiefs am Dienstag bekannt.

Unter dem Motto "Two Clubs. One Season. Countless Stories" wollen die Chiefs zwei Sportkulturen und Teamsportarten miteinander verbinden.

Dabei gehe es nicht darum, in Deutschland etwas Neues zu etablieren, sondern Teil der ehrenamtlich getragenen Vereinslandschaft zu werden.

"International zu wachsen bedeutet nicht nur, Spiele im Ausland auszutragen, sondern Teil der lokalen Kultur zu werden", sagte Lara Krug, Executive Vice President und Chief Media and Marketing Officer der Chiefs.

"Deutschland hat eine der stärksten Breitensporttraditionen der Welt und wir glauben, dass der beste Weg, unseren Platz zu verdienen, darin besteht, mit Respekt, Neugier und der Bereitschaft aufzutreten und einen Beitrag zu leisten."