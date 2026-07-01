Immer noch Bock! IceFighters-Goalie macht's zum zehnten Mal
Leipzig - Er hat noch nicht genug! Eric Hoffmann (29) hängt mindestens ein weiteres Jahr in der kiloschweren Arbeitskleidung der KSW IceFighters Leipzig ran - und hat schon jetzt Rekorde inne.
Der gebürtige Rodewischer geht nun in seine zehnte IFL-Saison, wie der Klub am Mittwoch verkündete. "Eric ist unverzichtbarer Bestandteil eines der besten Torhüter-Duos im Oberliga-Eishockey", äußerte sich Geschäftsführer André Schilbach.
Laut Vereinsangaben wird Hoffmann durch seine Vertragsverlängerung zum Goalie mit der längsten ununterbrochenen Zugehörigkeit zu einem Oberliga-Team.
Der 29-Jährige ist mit 175 Spielen der IFL-Torhüter mit den meisten Partien und bleibt auch dienstältester IceFighters-Akteur.
"Hoffi" werde neben der Verhinderung von Gegentoren auch weiterhin in Co-Funktion das Ticketing in der Geschäftsstelle verantworten. Nicht nur deshalb sei die Nummer 31 "Sympathieträger und Identifikationsfigur für unsere Fans", so Schilbach.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Zwei weitere Verlängerungen bei den KSW IceFighters Leipzig
Für Eric Hoffmann steht im Herbst zudem ein ganz besonderes Testspiel an. Am 13. September treffen die IceFighters auf die viertklassigen Schönheider Wölfe. Beim Regionalligisten im Westerzgebirge hatte der bei den Eispiraten Crimmitschau ausgebildete Goalie seine Karriere begonnen.
Übrigens: Mit Marc Zajic und Daniel Schwamberger haben zwei weitere Stürmer verlängert und gehen in ihre jeweils zweite IFL-Saison.
Titelfoto: Imago / Eibner