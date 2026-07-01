Immer noch Bock! IceFighters-Goalie macht's zum zehnten Mal

Leipzig - Er hat noch nicht genug! Eric Hoffmann (29) hängt mindestens ein weiteres Jahr in der kiloschweren Arbeitskleidung der KSW IceFighters Leipzig ran - und hat schon jetzt Rekorde inne.

Eric Hoffmann (29) bleibt den IceFighters treu. © Imago / Eibner

Der gebürtige Rodewischer geht nun in seine zehnte IFL-Saison, wie der Klub am Mittwoch verkündete. "Eric ist unverzichtbarer Bestandteil eines der besten Torhüter-Duos im Oberliga-Eishockey", äußerte sich Geschäftsführer André Schilbach.

Laut Vereinsangaben wird Hoffmann durch seine Vertragsverlängerung zum Goalie mit der längsten ununterbrochenen Zugehörigkeit zu einem Oberliga-Team.

Der 29-Jährige ist mit 175 Spielen der IFL-Torhüter mit den meisten Partien und bleibt auch dienstältester IceFighters-Akteur.

"Hoffi" werde neben der Verhinderung von Gegentoren auch weiterhin in Co-Funktion das Ticketing in der Geschäftsstelle verantworten. Nicht nur deshalb sei die Nummer 31 "Sympathieträger und Identifikationsfigur für unsere Fans", so Schilbach.