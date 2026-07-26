1500 Athleten kämpfen um die Leipziger Triathlon Krone: Lokalmatadoren glänzen
Leipzig - Etwa 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind am Sonntag bei der 43. Auflage des Leipziger Triathlons gestartet. Am Ende überzeugten wieder einige der Lokalmatadoren.
Um 10 Uhr fiel am Kulkwitzer See der Startschuss für den Triathlon über die olympische Distanz. Dabei müssen die Athletinnen und Athleten 1,59 Kilometer schwimmen, 42 Kilometer Rad fahren und 10 Kilometer laufen.
Bei sommerlichen Temperaturen, aber sonst trockenen Wetterbedingungen, sicherte sich schlussendlich Michael Wegricht (31) vom SC DHfK Leipzig den Gesamtsieg mit einer Zeit von 1:56:46 Stunden. Damit verteidigte er auch seinen Sieg aus 2025.
Auch bei den Frauen dominierte eine Leipzigerin. Bianca Bogen (27), die amtierende Europameisterin im Ironman 70.3, erreichte mit 2:03:34 Stunden das Ziel.
Martin Schulz (36), der Leipziger Paratriathlet und Paralympics-Sieger von 2016 und 2020, sicherte sich ebenfalls einen Platz unter den Top 10.
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Zahlreiche Rettungskräfte standen zur Verfügung
Der Leipziger Triathlon zählt mit seinen insgesamt 43 Auflagen zu den festen Größen im deutschen Triathlonkalender und zieht auch immer wieder Menschen außerhalb der Messestadt an.
Neben der olympischen Distanz wurden auch die Besten in den Staffelwettbewerben, im Fitnesstriathlon und beim Jugendtriathlon gesucht. Alle Wettbewerbe wurden eng von der DLRG und zahlreichen Sanitätskräften abgesichert.
Rund um den Kulkwitzer See kam es zu umfangreichen Straßensperrungen und Verkehrseinschränkungen.
Titelfoto: EHL Media/Björn Stach