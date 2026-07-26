1500 Athleten kämpfen um die Leipziger Triathlon Krone: Lokalmatadoren glänzen

Leipzig - Etwa 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind am Sonntag bei der 43. Auflage des Leipziger Triathlons gestartet. Am Ende überzeugten wieder einige der Lokalmatadoren.

Michael Wegricht (31) vom SC DHfK überquerte als Erster die Ziellinie. © EHL Media/Björn Stach

Um 10 Uhr fiel am Kulkwitzer See der Startschuss für den Triathlon über die olympische Distanz. Dabei müssen die Athletinnen und Athleten 1,59 Kilometer schwimmen, 42 Kilometer Rad fahren und 10 Kilometer laufen.

Bei sommerlichen Temperaturen, aber sonst trockenen Wetterbedingungen, sicherte sich schlussendlich Michael Wegricht (31) vom SC DHfK Leipzig den Gesamtsieg mit einer Zeit von 1:56:46 Stunden. Damit verteidigte er auch seinen Sieg aus 2025.

Auch bei den Frauen dominierte eine Leipzigerin. Bianca Bogen (27), die amtierende Europameisterin im Ironman 70.3, erreichte mit 2:03:34 Stunden das Ziel.

Martin Schulz (36), der Leipziger Paratriathlet und Paralympics-Sieger von 2016 und 2020, sicherte sich ebenfalls einen Platz unter den Top 10.