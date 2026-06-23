Vier bleiben, zwei kommen: IceFighters Leipzig zurren nächste Personalien fest
Leipzig - Bewegung bei den KSW IceFighters Leipzig: Der Eishockey-Verein hat in den vergangenen Tagen weitere Neuzugänge und Verlängerungen fixiert.
Jeweils in ihre vierte IFL-Saison gehen Jan-Luca Schumacher (24) und Luke Volkmann (25).
"Jan-Luca hatte eine herausfordernde Saison mit Höhen und Tiefen", analysierte André Schilbach. "Im gemeinsamen Gespräch haben wir klare Ziele definiert, die er anstreben wird. Er zählt zu den Spielern, die im Team eine Führungsrolle übernehmen müssen und als Vorbild in allen Belangen fungieren sollen", so der Geschäftsführer unmissverständlich.
Volkmann, der zuvor bei DEL2-Klub Heilbronner Falken gespielt hatte, habe nach dem Trainerwechsel in der vergangenen Saison "richtig Fahrt aufgenommen und konnte seine Leistung besser abrufen. Für die neue Saison gilt es nun, den Fokus konsequent auf eine konstante Leistung über die gesamte Spielzeit zu legen."
Verlängert hat auch der zweifache A-Nationalspieler Vincent Hessler (28). "Er musste oft zwischen den Positionen Stürmer und Verteidiger wechseln, was in den seltensten Fällen leistungsförderlich ist", weiß Schilbach. "In der kommenden Saison planen wir mit ihm fest in der Abwehr und sind sicher, dass diese Kontinuität ihm und der Mannschaft gut tun wird."
Auch Paul Reiner (24), der lange mit einer Schulterverletzung ausgefallen war, geht ins zweite IceFighters-Jahr. Schilbach: "Ich wünsche mir sehr, dass er verletzungsfrei bleibt und noch mehr Verantwortung in der Abwehr übernehmen kann."
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Zwei Neuzugänge aus DEL2 und Großbritannien
Der 28-fache Junioren-Nationalspieler Daniel Schwaiger (24) ist neu im anona ICEDOME. Mit 51 DEL- und 168 DEL2-Spielen ist der Ex-Weidener äußerst erfahren, war auch schon in der Champions Hockey League für Salzburg und Ingolstadt aktiv. IFL-Boss André Schilbach spricht von einem "Qualitätsgewinn" und weiterem "Steigerungspotenzial".
Allmählich in Richtung Herbst seiner Karriere geht es dagegen für Kameron Kielly (29). Der 1,85 Meter große Angreifer kommt vom britischen Klub Dundee Stars aus der dortigen höchsten Spielklasse Elite Ice Hockey League.
"Kameron ist ein Zwei-Wege-Stürmer, der das erforderliche Gesamtpaket an Fähigkeiten mitbringt, um als Führungsspieler voranzugehen", beschreibt Schilbach. "Er ist läuferisch und technisch bestens ausgebildet, hat ein hohes Spielverständnis und konnte bei seinen bisherigen Stationen nicht nur als Vorbereiter glänzen, sondern hat auch seinen Torriecher oft genug bewiesen."
Die Kaderzusammensetzung ist damit aber weiterhin nicht abgeschlossen.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/DiZ-PiX ; IMAGO/Eibner