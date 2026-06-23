Vier bleiben, zwei kommen: IceFighters Leipzig zurren nächste Personalien fest

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Bewegung bei den KSW IceFighters Leipzig: Der Eishockey-Verein hat in den vergangenen Tagen weitere Neuzugänge und Verlängerungen fixiert.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Bewegung bei den KSW IceFighters Leipzig: Der Eishockey-Verein hat in den vergangenen Tagen weitere Neuzugänge und Verlängerungen fixiert.

Luke Volkmann (25, vorn l.) und Jan-Luca Schumacher (24, #91) bleiben mindestens eine weitere Saison in Leipzig.
Luke Volkmann (25, vorn l.) und Jan-Luca Schumacher (24, #91) bleiben mindestens eine weitere Saison in Leipzig.  © imago/eibner

Jeweils in ihre vierte IFL-Saison gehen Jan-Luca Schumacher (24) und Luke Volkmann (25).

"Jan-Luca hatte eine herausfordernde Saison mit Höhen und Tiefen", analysierte André Schilbach. "Im gemeinsamen Gespräch haben wir klare Ziele definiert, die er anstreben wird. Er zählt zu den Spielern, die im Team eine Führungsrolle übernehmen müssen und als Vorbild in allen Belangen fungieren sollen", so der Geschäftsführer unmissverständlich.

Volkmann, der zuvor bei DEL2-Klub Heilbronner Falken gespielt hatte, habe nach dem Trainerwechsel in der vergangenen Saison "richtig Fahrt aufgenommen und konnte seine Leistung besser abrufen. Für die neue Saison gilt es nun, den Fokus konsequent auf eine konstante Leistung über die gesamte Spielzeit zu legen."

HCL erlebt in wichtigem Spiel um Aufstieg bittere Pleite: "Noch ist nichts vorbei"
Leipzig Regionalsport HCL erlebt in wichtigem Spiel um Aufstieg bittere Pleite: "Noch ist nichts vorbei"

Verlängert hat auch der zweifache A-Nationalspieler Vincent Hessler (28). "Er musste oft zwischen den Positionen Stürmer und Verteidiger wechseln, was in den seltensten Fällen leistungsförderlich ist", weiß Schilbach. "In der kommenden Saison planen wir mit ihm fest in der Abwehr und sind sicher, dass diese Kontinuität ihm und der Mannschaft gut tun wird."

Auch Paul Reiner (24), der lange mit einer Schulterverletzung ausgefallen war, geht ins zweite IceFighters-Jahr. Schilbach: "Ich wünsche mir sehr, dass er verletzungsfrei bleibt und noch mehr Verantwortung in der Abwehr übernehmen kann."

Vincent Hessler (28) bleibt ebenfalls an Bord.
Vincent Hessler (28) bleibt ebenfalls an Bord.  © imago/eibner
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Zwei Neuzugänge aus DEL2 und Großbritannien

Daniel Schwaiger (24) wechselt von den Blue Devils Weiden nach Leipzig.
Daniel Schwaiger (24) wechselt von den Blue Devils Weiden nach Leipzig.  © IMAGO/DiZ-PiX

Der 28-fache Junioren-Nationalspieler Daniel Schwaiger (24) ist neu im anona ICEDOME. Mit 51 DEL- und 168 DEL2-Spielen ist der Ex-Weidener äußerst erfahren, war auch schon in der Champions Hockey League für Salzburg und Ingolstadt aktiv. IFL-Boss André Schilbach spricht von einem "Qualitätsgewinn" und weiterem "Steigerungspotenzial".

Allmählich in Richtung Herbst seiner Karriere geht es dagegen für Kameron Kielly (29). Der 1,85 Meter große Angreifer kommt vom britischen Klub Dundee Stars aus der dortigen höchsten Spielklasse Elite Ice Hockey League.

"Kameron ist ein Zwei-Wege-Stürmer, der das erforderliche Gesamtpaket an Fähigkeiten mitbringt, um als Führungsspieler voranzugehen", beschreibt Schilbach. "Er ist läuferisch und technisch bestens ausgebildet, hat ein hohes Spielverständnis und konnte bei seinen bisherigen Stationen nicht nur als Vorbereiter glänzen, sondern hat auch seinen Torriecher oft genug bewiesen."

Transfers, Abgänge und Lizenz: Der aktuelle Stand bei den IceFighters
Leipzig Regionalsport Transfers, Abgänge und Lizenz: Der aktuelle Stand bei den IceFighters

Die Kaderzusammensetzung ist damit aber weiterhin nicht abgeschlossen.

Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/DiZ-PiX ; IMAGO/Eibner

Mehr zum Thema Leipzig Regionalsport: