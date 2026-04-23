Sterni im Fokus: Kult-Brauerei hat jetzt eigenen "Walk of Fame"

Leipzig - Denkt man an Leipziger Biermarken, landet man wohl unweigerlich bei Sternburg, besser bekannt als "Sterni". Am heutigen Donnerstag gab es vor der Brauerei im Stadtteil Reudnitz eine besondere Zeremonie.

Der erste Stern ist dem Freiherrn Wolf Dietrich Speck von Sternburg (91) gewidmet. © Christian Grube

Vor einem zur Brauerei gehörenden Lüftungsschacht in der Mühlstraße ist nun nämlich ein kleiner Edelstahl-Stern eingelassen. Er ist dem Leipziger Ehrenbürger Freiherr Wolf Dietrich Speck von Sternburg (91) gewidmet, welcher der feierlichen Enthüllung am Donnerstag beiwohnte.

Nicht nur jetzt beim Anblick des Ehrensterns, sondern auch jedes Mal beim Blick auf die Sterni-Flaschen- und -kästen fühle er durchaus einen "kleinen Stolz", erzählte der Ur-ur-Enkel vom Sternburg-Gründer Maximilian Speck von Sternburg (1822).

Das Brain hinter der "Walk of Fans"-Aktion ist Sterni-Chef Martin Zapf höchstpersönlich. Die Sterne werden demnach ausgewählten Persönlichkeiten und deren individuellem Engagement für die Brauerei gewidmet.

"Jeder Stern steht symbolisch für Treue, Leidenschaft und die besondere Verbindung zwischen Mensch und Marke", so Zapf.

Dass die Sterne - es sollen insgesamt 14 werden - nicht im Inneren des Geländes, sondern mitten auf den Gehweg eingelassen werden, ist übrigens kein Zufall: Laut Zapf wolle man damit der Idee von Sterni als "Bier des kleinen Mannes" treu bleiben, quasi dem "Bier von der Straße".

Die Planungen rund um den "Walk of Fans" geschahen demnach in enger Abstimmung mit der Stadt Leipzig. Da die kleinen Lüftungsschacht-Rechtecke auf dem Gehweg zur Brauerei gehören, konnte schließlich grünes Licht gegeben werden.