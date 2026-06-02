Stromausfall legt Südosten von Leipzig lahm: Leitungen durch Bauarbeiten beschädigt

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Tausende Haushalte im Südosten von Leipzig waren am Vormittag ohne Strom. Es gab einen flächendeckenden Stromausfall.

Von Tamina Porada und Anke Brod

Leipzig - Ein flächendeckender Stromausfall legte am Dienstag den Südosten von Leipzig lahm. Mittlerweile fließt der Strom wieder.

Die Störungskarte der "Netz Leipzig" zeigt, welche Gebiete vom Stromausfall betroffen sind.
Die Störungskarte der "Netz Leipzig" zeigt, welche Gebiete vom Stromausfall betroffen sind.  © Screenshot/netz-leipzig.de

"Netz Leipzig" bestätigte auf ihrer Störungswebseite, dass am Dienstag um circa 10.30 Uhr die Stadtteile Engelsdorf, Mölkau, Liebertwolkwitz und Holzhausen von einem Stromausfall betroffen waren.

Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, sollen bei Tiefbauarbeiten in der Kärrnerstraße die Leitungen beschädigt worden sein.

Mit Hochdruck wurde daran gearbeitet, den Schaden zu beheben. Tausende Haushalte mussten kurzzeitig ohne Strom auskommen.

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Das Bürgerbüro in Liebertwolkwitz musste kurzfristig schließen. Die Stadt Leipzig teilte mit, dass die technische Infrastruktur derzeit nicht zur Verfügung stehe.

"Bereits vereinbarte Termine werden soweit möglich auf andere Bürgerbüros verlagert. Betroffene Einwohnerinnen und Einwohner werden hierzu informiert", hieß es weiter.

Bei Bauarbeiten wurden wohl die Stromleitungen beschädigt, was den Ausfall verursachte.
Bei Bauarbeiten wurden wohl die Stromleitungen beschädigt, was den Ausfall verursachte.  © Anke Brod
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Unter Hochdruck wurde daran gearbeitet, den Schaden zu beheben.
Unter Hochdruck wurde daran gearbeitet, den Schaden zu beheben.  © Anke Brod

Der Katastrophenschutz der Stadt Leipzig hat bereits vor einiger Zeit einen Guide veröffentlicht, wie man sich bei einem Stromausfall verhalten sollte. Wichtig ist es vor allem, den Notruf der Feuerwehr und Polizei nicht durch Nachfragen zu blockieren. "Ein Stromausfall an sich ist noch kein Notfall", schreiben die Experten dort.

Erstmeldung um 12.04 Uhr, aktualisiert um 15.14 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Anke Brod; Screenshot/netz-leipzig.de

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