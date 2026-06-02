02.06.2026 13:22 Nach Tiger-Angriff in Nordsachsen: So geht es dem verletzten Helfer

Bei einem Tiger-Angriff in Dölzig wurde Mitte Mai ein 72-Jähriger schwer verletzt. Er ist noch immer im Krankenhaus und konnte noch nicht vernommen werden.

Von Tamina Porada, Jan-Gerrit Vahl

Dölzig - Mehr als zwei Wochen nach dem Tigerangriff in Dölzig (Landkreis Nordsachen) laufen die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft weiterhin auf Hochtouren. Die wichtigsten Fragen sind dabei immer noch: Wie konnte sich der Tiger aus seinem Gehege befreien und wieso griff er einen 72-jährigen Helfer an?

Polizei ist sich sicher: "Von dem Tiger ging eine Gefahr aus"