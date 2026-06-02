Bevölkerungsforscher blickt in die Zukunft: Sachsen muss gegen Konkurrenz bestehen

Leipzig - Sachsen im Rückwärtsgang: Die Wohnungswirtschaft warnt vor Leerstand, das Kultusministerium vor einem Schülerknick und der Wirtschaft fehlen schon lange Arbeits- und Fachkräfte. Über die Bevölkerungsentwicklung sprach TAG24 mit Tim Leibert. Der 49-Jährige ist Bevölkerungsgeograf am Leibniz Institut für Länderkunde in Leipzig .

MOPO-Redakteur Thomas Staudt (59) in der Bibliothek des ifl im Gespräch mit Tim Leibert (r.). © Ralf Seegers

TAG24: Herr Leibert, Sachsens Bevölkerung schrumpft. Wie viele Einwohner wird der Freistaat 2040 noch haben, und wo stehen wir jetzt?

Tim Leibert: Das Statistische Landesamt hat für die Prognose drei verschiedene Varianten berechnet. Demnach dürften in Sachsen 2040 zwischen 3,57 und 3,78 Millionen Menschen leben. Aktuell liegt die Bevölkerungszahl bei etwas mehr als vier Millionen.

TAG24: Wie präzise sind solche Prognosen?

Leibert: Sie sind selten Volltreffer. Geburten- und Sterbefälle können Sie einigermaßen berechnen. Wie ein Blick in die Glaskugel ist die Migration, also die Wanderungsbewegungen innerhalb Deutschlands, in Europa und darüber hinaus. Was wir sicher sagen können: Die deutsche Bevölkerung wird mindestens stagnieren. Und sie wird immer älter.

TAG24: Warum macht man dann solche Prognosen überhaupt?

Leibert: Insbesondere für die Planung. Wo werden neue Wohngebiete gebraucht, wie soll sich das Verkehrs- und Schulnetz entwickeln? Dazu braucht es verlässliche Zahlen. Für die ersten Jahre sind die Prognosen ja einigermaßen treffsicher, deswegen sind regelmäßige Aktualisierungen so wichtig.