Beißattacken und Jagd auf Autos: Doch Sorgenhund Toby ist auf dem Weg der Besserung

Sir Toby macht beim Tierschutzverein große Fortschritte. © Facebook/Tierschutz Halle e.V.

Wie der Verein auf Facebook erzählt, hat der Labrador-Basset-Mischling schon die ein oder andere Station hinter sich: Nach Beißvorfällen wurde er ins Tierheim gegeben, woraufhin er in einer Trainingspension richtig erzogen werden sollte.

Diese Bemühungen waren aber wohl vergebens, wie sich dann in seinem nächsten Zuhause im Tierschutz Halle herausstellte: "Leider hat sich in den letzten Monaten gezeigt, dass das von Toby Erlernte in unserem Setting nicht aufrechterhalten werden konnte."

So ließ er sich nur sehr ungern an der Leine führen und jagte Joggern, Fahrrädern und sogar Autos hinterher. Sogar seine Betreuer griff er in Stresssituationen an.

Also stand fest, dass eine andere Strategie hermusste. So fingen die Tierschützer bei Tobys Erziehung ganz von vorne an. Und siehe da: "Fortschritte haben sich schon gezeigt."

Noch ist der Rüde nicht bereit für die Vermittlung, Interessenten - ohne Kinder, dafür aber mit viel Durchsetzungsvermögen - können ihn sich aber schon mal vormerken, wenn es dann bald so weit ist.