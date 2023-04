Er braucht noch den letzten Schliff: Rassekater Buddy sucht ein ruhiges Zuhause

Rassekatze Buddy wartet aktuell im Tierheim Torgau auf jemanden, der ihn aufnehmen möchte. © Screenshot/Facebook.com/TierhilfeTorgau

Wie die Tierhilfe Torgau auf Facebook mitteilt, hat der hübsche Stubentiger in seinen drei Lebensjahren schon einiges durchgemacht.

Buddy sei aus einem Haushalt gekommen, in dem er mit einem Hund und kleinen Kindern ohne Freigang lebte. Dies sei letztlich nicht gutgegangen.

"Zum einen war er unkastriert, was bei Katern in diesem Alter auch schnell zu 'Missstimmung' führen kann. Weiterhin hat er durch seine Überzüchtung Atembeschwerden. Zudem fehlte ihm die geistige Auslastung." All dies habe schließlich zu Verhaltensproblemen geführt.

Mittlerweile wurde der Kater kastriert und auch eine Nasen-OP steht bevor. Zudem arbeiten Torgaus Tierhelfer regelmäßig mit ihm, um für mehr Ausgleich zu sorgen. "In unserer Obhut entwickelt er sich gut", erklärten sie.

Den letzten Schliff könne er jedoch nur in einem eigenen Zuhause erhalten. Deshalb sucht die Tierhilfe nach einer ruhigen Familie ohne Kinder oder andere Tiere, die Buddy aufnehmen wollen.

"Er braucht entspannte Personen, die auch weiterhin an seinen 'Macken' arbeiten und den willensstarken Kater gerne kennenlernen wollen."