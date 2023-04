Im Babyfieber: Tierhilfe-Stationen begrüßen süßen Nachwuchs

Leipzig - Am Ostermontag begrüßte die Leipziger Kitten-Pflegestelle "KitCats" vier kleine Kitten. Auch in anderen Tierheimen wurden einige Katzen zu Mamas.

Wie auch ihre einäugige Mama, bekamen alle Vier einen Piratennamen. (Bildmontage) © Bildmontage: Screenshot/kitcats_leipzig/Instagram

Die hübsche einäugige Bonny kam vor circa einer Woche mit ihren Kindern in der Leipziger Pflegestelle unter. Vorher lebte sie unkastriert in einer Gartenanlage, in der sie von einigen hilfsbereiten Nachbarn versorgt wurde.

Am Ostermontag brachte sie dann ihre Kleinen in einem kalten Keller zur Welt, woraufhin die Tierhelfer zu Hilfe gerufen wurden. Völlig unterkühlt bewegten sie sich kaum noch. Dank der Notfallversorgung der Pfleger mit Wärme, Infusionen und Zufütterung konnten die Fellnasen schon nach zwei Tagen wieder zu ihrer Mutter zurück.

Wie auch ihre einäugige Mama, die ihren Namen der legendären Karibik-Piratin Anne Bonny verdankt, haben auch die Kätzchen Namen wahrer Seemänner und -Frauen bekommen. Darunter: Sorgenkind Grace O'Malley, Jack Sparrow, die kleine Captain Jane Hook und Calico, dessen Name der Spitzname des berüchtigten Jack Rackham, Partner von Anne Bonny, ist.

Stolz präsentiert die Pflegestelle ihren Nachwuchs auf Instagram. Die Miezen werden frühestens nach drei Monaten vermittelt, weswegen sich diejenigen, die sich schon in die Kleinen verliebt haben, noch etwas gedulden müssen.