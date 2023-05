Kuscheln, kraulen, spielen: Nach langem Kampf möchte Kater Gabriel Prinz sein

"Ich suche ein Zuhause, in dem ich der Prinz sein darf. Täglich kuscheln, kraulen und spielen sind absolut Pflicht. Dafür gebe ich gaaanz viel zurück, mein Herz. Und das für immer", heißt es auf Facebook.

"Es ging mir gar nicht gut, eigentlich war mir schon alles egal. Zum Glück war ich aber hier niemandem egal", schreiben die Tierhelfer aus seiner Sicht in einem Facebook-Post .

Wer dem kleinen Prinzen in Zukunft jeden seiner Wünsche erfüllen möchte, kann sich gern per Privatnachricht via Facebook beim Tierheim Delitzsch melden.