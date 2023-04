12.04.2023 10:30 Nur knapp dem Tod entkommen: Trächtige Katze in Container gefunden

Am Dienstagmorgen fand ein Tierfreund eine trächtige Katze in einem Kleidercontainer. In einem zugebundenen Sack war sie dem Tode überlassen worden.

Von Emily Mittmann

Wurzen - Am Dienstagmorgen fand ein Tierfreund eine trächtige Katze in einem Kleidercontainer. In einem zugebundenen Sack war sie dem Tode überlassen worden. Wehrlos in einem zugebundenen Sack versteckt, fand ein Mann die schwangere Chloe in einem Kleidercontainer. (Bildmontage) © Bildmontage: TierschutzVerein Wurden/Facebook Am gestrigen Dienstagmorgen wurde das Tierheim in Wurzen auf eine grausame Entdeckung aufmerksam gemacht. Ein Wurzener hatte eine trächtige Katze gefunden, und der Fundort schockiert: Die werdende Mutter war in einem zugebundenen Sack in einen Kleidercontainer geworfen worden. Nur durch Zufall bemerkte der Tierfreund die Katze in dem Container in der Eilenburger Straße, brachte sie zu den Tierschützern und rettete ihr (und den ungeborenen Babys) so das Leben. Leipzig Crime Rassistische Attacke in Borna: Polizei ermittelt gegen 34-Jährigen Im Tierheim angekommen, gaben die Helfer der erschöpften Fellnase den Namen Chloe. Ihr gehe es entsprechend und es grenze an ein Wunder, dass sie noch rechtzeitig gerettet wurde, schreiben die Wurzener auf Facebook. Dem bevorstehenden Tod entronnen, konnte Chloe im Schutze des Asyls dann endlich Mama werden. So erblickten noch am gestrigen Dienstag drei kleine Kitten das Licht der Welt. Die Facebook-Follower des Tierheims sind schockiert und lassen ihrer Wut in den Kommentaren freien Lauf. "Menschen sind so unfassbar ekelhaft", schreibt ein Nutzer. Chloe sei eine zahme und liebe Katze, weswegen das Tierheim nun nach Personen sucht, die sie eventuell kennen und Angaben zu ihr machen können. Diese können sich via Facebook beim dem Tierschutzverein melden.

