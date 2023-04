Snow und Herbert: Auch nach "Tierisch, tierisch" suchen sie noch ein Zuhause

Delitzsch - Das Seniorenpärchen Snow und Herbert sucht noch immer im Tierheim Delitzsch nach einem neuen Zuhause, in dem sie gemeinsam ihren Lebensabend genießen können.

So schreibt der Verein auf Facebook : "Wo seid ihr? Menschen mit großen Herzen, die bereit sind, auch einem Senior-Zweithund noch einmal ein Heim zu schenken. Garantiert beide geben vielmehr zurück. Wer unser Hundepaar nicht selber aufnehmen kann, so teilt den Beitrag bitte von Herzen."

Doch auch nachdem sich das ungleiche Paar in der Sendung "Tierisch, tierisch" vorstellte, zuckte sich keiner. Jetzt sucht das Tierheim mit Nachdruck nach einem Hundefreund mit Herz:

Die Tierfreunde wünschen sich nichts sehnlicher als ein liebevolles Zuhause, in dem die beiden in Ruhe und gut behütet ihren Lebensabend genießen können.

Snow (4) und Herbert (11) sind unzertrennlich, besonders nachdem sie in der Vergangenheit so viel überstehen mussten, wie den Verlust ihres Herrchens oder die Flucht aus dem Krieg.

Auch nach ihrem berührenden Auftritt bei "Tierisch, tierisch" im MDR suchen die beiden Hunde noch nach einem gemeinsamen Zuhause, in dem sie zusammen alt werden können.

Wer für Snow und Herbert noch zwei Plätze auf dem Sofa und in seinem Herzen freihat, kann sich gern beim Tierheim Delitzsch per Telefon oder via Mail melden.