Vernachlässigt und trotzdem sehr verschmust: Wer hat ein Herz für Hänsel und Gretel?

Der noch etwas zurückhaltende Hänsel möchte am liebsten mit... © Facebook/Tierheim Oelzschau

Auch wenn sie sonst nicht viel mit dem Geschwisterpaar aus Grimms Märchen zu tun haben, für das ein oder andere Leckerli sind die zwei flauschigen Mischlingshunde immer zu haben.

Laut einem Facebook-Beitrag des Tierheims leben Hänsel und Gretel derzeit in einer Pflegestelle in Leipzig, nachdem sie in ihrem vorherigen Zuhause sehr vernachlässigt worden sind. Es kann in einem neuen potenziellen Heim (hoffentlich) nur besser werden.

Vor allem Hänsel, ein acht Jahre alter, nicht kastrierter Akita-Husky-Mix, braucht Beständigkeit, da die vergangenen Jahre "nicht ganz spurlos an ihm vorbeigezogen" seien. So sei der Rüde noch sehr zurückhaltend und brauche seine Zeit, um Vertrauen zu fassen. Drohend oder aggressiv sei er dabei aber nie.

Ist diese Hürde aber erst einmal genommen, mutiere er regelrecht zum Kuschelbär.

Apropos Kuscheln: Dafür ist vor allem auch seine fünf Jahre alte Freundin Gretel, ein Mischling aus Spatz und Husky, stets und ständig zu haben. Die bezaubernde Hündin wisse nämlich sehr gut, wie sie die Menschen in ihrer Umgebung um den Finger wickeln kann.

"Dazu noch ein paar Kekse und Gretel schwebt auf Wolke 7", heißt es vom Tierheim weiter.