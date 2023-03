Wingman gesucht: Chanticleer braucht Partner mit Hühner-Erfahrung

Der kleine Chabo-Hahn Chanticleer freut sich hoffentlich schon bald den nächsten Hühnerstall unsicher machen zu können. © Screenshot/facebook.com/tierheimhalle

Zwischen all den Fotos von Fellnasen, Samtpfoten und anderen Vierbeinern, tummelt sich auf der Facebook-Seite des Tierheims Halle ein ziemlich ungewöhnliches Bild. Neben Wellensittichen, Papageien und anderen Paradiesvögeln präsentiert sich, nicht weniger stattlich, Chanticleer, der Hahn.

Mit geschwollener Brust imponiert der kleine Chabo-Hahn auf dem Facebook-Beitrag. Da die Zwerg-Huhn-Rasse zutraulich, friedlich und sogar offen für Streicheleinheiten ist, eignet sie sich gut als Haustier.

Unter den Hühnern sind die Chabos ein echter Hingucker, wie es auf huehner-haltung.de heißt. Wenn es zu ihrer Haltung kommt, passen sie perfekt in die Stadt. Aufgrund ihrer kurzen Beine würden sie einen Garten kaum beschädigen, wollen daher aber auch ungern im Regen stehen gelassen werden. Am liebsten seien sie in einer Voliere zu Hause, eine "echte Zier" für jeden Stadtgarten.

Auch wegen Chanticleers Stimme müsse man sich keine Sorgen machen, da diese bei den kleinen Hähnen geringer ausgeprägt sei.

Wegen der Vogelgrippe machte sich das Tierheim zunächst Sorgen. "Aber 'Chanticleer' hatte Glück, wir haben ihn auf das Vogelgrippevirus testen lassen und er ist negativ", schreiben die Tierfreunde.