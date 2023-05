Zähnchen und erste Erkundungen: Kitcats-Kitten werden groß

Leipzig - Erst am Ostermontag erblickten sie das Licht der Welt. Nun sind die Kätzchen der Leipziger Pflegestelle "kitcats" schon drei Wochen alt und ordentlich am Wachsen.

Gerade mal 400 Gramm bahnen sich da den Weg an den anderen kleinen Schnurnasen vorbei, über die gigantischen Berge der Kuscheldecke, raus in die Weiten des kindersicheren Bereichs.

Seitdem ist, besonders aus Sicht der Kitten, viel Zeit vergangen. "kitcats" gewährt uns regelmäßig einen Einblick in das Leben und die Entwicklung der Piraten-Familie in ihrer Pflegestelle.

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten fühlen sich Katzen-Mama Bonny und ihre Kleinen in der Pflegestelle nun richtig wohl. (Bildmontage) © Bildmontage: Screenshot/Instagram/kitcats_leipzig

20 Gramm nehmen die Oster-Kätzchen zurzeit täglich zu. "Calico, der Schwerste, wiegt 533 Gramm. Die Leichteste, Jane, schafft es bisher nur auf 401 Gramm", teilte die Pflegestelle TAG24 am gestrigen Donnerstag mit.

Täglich wird das Gewicht der kleinen Vierbeiner überprüft. Würden sie es an einem Tag nicht auf 10 Gramm Plus auf der Waage schaffen, würden sie die Pfleger unterstützen, indem sie neben Mamas Milch ein wenig zu füttern.

Doch wie schlägt sich Mama Bonny, wenn die Zweibeiner einfach ihre Babys zum Wiegen klauen?

"Am Anfang musste sich Bonny erst an den Kontakt mit Menschen gewöhnen, aber schon nach zwei Wochen schenkte sie uns ihr Vertrauen. Jetzt kommt sie zum Kuscheln und schmust sich an uns", so "kitcats".

Mittlerweile wisse Bonny, dass sie und ihre Kätzchen in guten Händen sind. Auch auf das tägliche Wiegen freue sie sich mittlerweile.

Dabei entführen die Pfleger ein Kätzchen nach dem anderen. Für Bonny, die natürlich immer aufmerksam zuschaut, gibt es währenddessen zahlreiche Leckereien, sodass am Ende alle satt, gesund und zufrieden zum Schmusen wieder zurück ins Nest können.