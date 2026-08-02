Tragödie an der Kiesgrube Kleinpösna: Vermisste 41-Jährige tot geborgen

Leipzig - Eine Frau (41) ist am Wochenende an der Kiesgrube in Kleinpösna im Südosten Leipzigs tödlich verunglückt. Erste Erkenntnisse lassen auf einen Badeunfall schließen.

Ein Angehöriger hatte die 41-Jährige am Sonntag als vermisst gemeldet. (Symbolbild) © Jennifer Kramer/dpa

Laut dem Lagezentrum der Polizei hatte ein Angehöriger die Frau am Sonntag gegen 10.50 Uhr als vermisst gemeldet.

Am Ufer der Kiesgrube hätten die Einsatzkräfte wenig später persönliche Gegenstände der Gesuchten gefunden. Auch ihr Auto wurde in der Nähe festgestellt.

Gemeinsam mit der DLRG habe man daraufhin die Suche nach der Vermissten aufgenommen und gegen 14.30 Uhr eine leblose Person – mutmaßlich die 41-Jährige – aus dem Wasser geborgen. Bei der Aktion sei auch ein Sonarboot zum Einsatz gekommen.