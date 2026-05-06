Tragödie in Leipzig: Wie Familienvater Jeffrey K. zum Amok-Mörder wurde

Leipzig - Es ist ein Bild, das die Liebe und Geborgenheit einer Familie kaum besser zum Ausdruck bringen kann. Es zeigt Amok-Fahrer Jeffrey K . (33) mit Frau und Sohn, etwa vier Monate nach der Geburt des Jungen. Was ist passiert, dass dieser Familienmensch sein Auto als Waffe nimmt, um damit möglichst viele Menschen zu töten ? Versuch eines Psychogramms.

Da waren sie noch glücklich. Jeffrey K. (33) mit Söhnchen auf dem Arm und seiner großen Liebe Susan (41). © privat

Bis zu Beginn dieses Jahres schien die Welt von Jeffrey K. noch in Ordnung - zumindest äußerlich. Bekannte berichten, dass der Amateurboxer (Leichtgewicht) einerseits ein liebender Vater und verständiger Kinder-Trainer war, andererseits aber schnell unbeherrscht und aggressiv werden konnte. Zudem sollen den Leipziger, der als Haustechniker arbeitete, starke Verlustängste geplagt haben.

Dreieinhalb Jahre nach der Geburt des heute fünfjährigen Sohnes heiratete Jeffrey K. seine große Liebe Susan (41). Doch die auf dem Papier noch bestehende Ehe hielt nur bis Anfang 2026.

Wie Bekannte berichteten, zog Susan, genervt von den Eifersuchtsanfällen und Bedrohungen ihres Mannes, Anfang März aus der gemeinsamen Wohnung in Leipzig-Lindenau aus und flüchtete mit dem Kind in die Anonymität eines Plattenbauviertels.

Von da an habe sich Jeffrey K. zu einem "Psycho" gewandelt, erfuhr TAG24 aus seinem Freundeskreis. Er habe erst gegen seine Frau und deren Eltern, später dann gegen "Gott und die Welt" wüste Drohungen ausgestoßen, sei kaum noch in der Lage gewesen, seiner Arbeit nachzugehen, und habe selbst seinen geliebten Sport schleifen lassen.

Während der Boxer bis dahin nicht als Straftäter bekannt war, gab es nun aus dem familiären Umfeld Anzeigen wegen Bedrohungen, wie aus Polizeikreisen zu erfahren war.