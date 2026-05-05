Schwerverletzter noch im Krankenhaus: Details zu den Amok-Opfern von Leipzig

Leipzig - Einen Tag nach der Amokfahrt durch die Innenstadt in Leipzig versucht die Polizei die schrecklichen Ereignisse zusammenzusetzen. Im Zuge dessen wurden nun auch einige Informationen zu den Opfern veröffentlicht.

In Leipzig herrscht nach der Amokfahrt am Montag große Trauer. © Hendrik Schmidt/dpa

Bereits bekannt: Zwei Personen, eine 63-jährige Frau und ein 77-jähriger Mann, wurden bei der Amokfahrt getötet.

"Sechs weitere Personen im Alter von 21 bis 87 Jahren wurden zudem verletzt. Darunter befinden sich zwei Schwerverletzte, ein Mann im Alter von 75 Jahren und eine Frau im Alter von 84 Jahren. Außerdem mussten mehr als 80 Personen aufgrund der Eindrücke des Erlebten betreut werden", heißt es seitens der Beamten in einer Pressemeldung.

In Lebensgefahr befindet sich glücklicherweise niemand mehr, wie am Dienstag mitgeteilt wurde.

Im Universitätsklinikum Leipzig wird einer der Verletzten weiter behandelt. "Es geht ihm gut, den Umständen entsprechend", sagte der Medizinische Vorstand des Klinikums, Christoph Josten. Ob eine Operation notwendig sei, "entscheidet sich in den nächsten Tagen".