10.000 Euro Schaden: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt im Krankenhaus
Großpösna - Ein Motorradfahrer (51) wurde am Samstag bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Leipzig schwer verletzt.
Nach Angaben von Polizeisprecher Paul Engelmann war ein 47-jähriger Opel-Fahrer gegen 13.45 Uhr auf der S242 in Richtung Großpösna unterwegs, als er am Aussichtspunkt des Sees nach links abbiegen wollte.
Dabei übersah er allerdings einen entgegenkommenden Suzuki-Biker (51), sodass die beiden Fahrzeuge kollidierten und der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen davon.
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Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Gegen den Autofahrer wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.
Titelfoto: Montage 7aktuell.de | Eric Pannier