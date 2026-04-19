10.000 Euro Schaden: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt im Krankenhaus

Großpösna - Ein Motorradfahrer (51) wurde am Samstag bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Leipzig schwer verletzt.

Der Opel erfasste den entgegenkommenden Motorradfahrer. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Nach Angaben von Polizeisprecher Paul Engelmann war ein 47-jähriger Opel-Fahrer gegen 13.45 Uhr auf der S242 in Richtung Großpösna unterwegs, als er am Aussichtspunkt des Sees nach links abbiegen wollte.

Dabei übersah er allerdings einen entgegenkommenden Suzuki-Biker (51), sodass die beiden Fahrzeuge kollidierten und der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen davon.