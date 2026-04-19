10.000 Euro Schaden: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt im Krankenhaus

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Ein Motorradfahrer (51) wurde am Samstag bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Leipzig schwer verletzt.

Von Annika Rank

Großpösna - Ein Motorradfahrer (51) wurde am Samstag bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Leipzig schwer verletzt.

Der Opel erfasste den entgegenkommenden Motorradfahrer.
Der Opel erfasste den entgegenkommenden Motorradfahrer.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Nach Angaben von Polizeisprecher Paul Engelmann war ein 47-jähriger Opel-Fahrer gegen 13.45 Uhr auf der S242 in Richtung Großpösna unterwegs, als er am Aussichtspunkt des Sees nach links abbiegen wollte.

Dabei übersah er allerdings einen entgegenkommenden Suzuki-Biker (51), sodass die beiden Fahrzeuge kollidierten und der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.  © 7aktuell.de | Eric Pannier
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Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Gegen den Autofahrer wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Titelfoto: Montage 7aktuell.de | Eric Pannier

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