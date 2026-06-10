VW rast auf Beamten zu: Polizei schießt bei Verfolgungsjagd
Leipzig - Unter Drogen und ohne Führerschein flüchtete ein 24-Jähriger am Montagabend im Leipziger Stadtteil Mockau-Nord mit seinem VW Lupo vor der Polizei. Plötzlich fielen Schüsse.
Gegen 20.10 Uhr beabsichtigten die Beamten das Auto zu kontrollieren, bestätigte Polizeisprecher Paul Engelmann auf TAG24-Anfrage.
Doch anstatt den Anweisungen der Polizei zu folgen, entschied sich der Fahrer für eine Flucht. Die Beamten folgten ihm über die Kieler Straße, Tauchaer Straße und Theklaer Straße.
Dabei verursachte der Deutsche mehrere Unfälle.
"So kollidierte der VW an der Kreuzung Theklaer Straße / Tauchaer Straße mit einem dort an der Ampel wartenden Renault", ergänzte der Sprecher Tom Erik Richter später. Ein 42-jähriger Insasse erlitt dadurch einen Schock.
Kurzzeitig bewegte der Unfall den VW-Fahrer zum Anhalten, doch als die Beamten auf das Auto zuliefen, gab der 24-Jährige plötzlich Gas und fuhr in ihre Richtung. Daraufhin schossen die Polizisten auf das Auto.
Das hielt den Mann nicht auf und er setzte seine Flucht fort. Auf der Tauchaer Straße nahm diese dann ein abruptes Ende, als das Auto erst mit einem Streifenwagen zusammenstieß und dann gegen eine Laterne krachte.
Mit Kokain und Amphetaminen, dafür ohne Führerschein unterwegs
"Den Beamten gelang es, den Mann aus dem Fahrzeug zu holen, wobei er massiv Widerstand leistete", hieß es weiter. Zwei Mitfahrer verließen das Auto freiwillig. Aktuell wird bei ihnen nicht von einer Beteiligung an der Tat ausgegangen.
Wie sich bei einem Schnelltest herausstellte, wurde der 24-Jährige positiv auf Kokain und Amphetamine geprüft. Einen Führerschein konnte er zudem auch nicht vorweisen.
Der Raser wurde aufgrund von Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, dort nahm ihm das Personal auch Blut für das Strafverfahren ab.
Im Einsatz waren knapp 30 Kräfte der Polizei. Der Kreuzungsbereich musste für die Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. "Sowohl der VW Lupo, als auch der Renault Captur mussten abgeschleppt werden."
Erstmeldung um 6.49 Uhr, aktualisiert um 12.07 Uhr.
Titelfoto: privat