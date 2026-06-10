Auto kommt von Straße ab: Vollsperrung nach schwerem Crash in Leipzig

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Schwerer Unfall im Leipziger Norden: Zwei Lkw und ein Auto wurden am Mittwochmorgen in einen Crash verwickelt. Mehrere Personen verletzten sich.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Schwerer Unfall im Leipziger Norden: Zwei Lkw und ein Auto wurden am Mittwochmorgen in einen Crash verwickelt. Es gab mehrere Verletzte.

Die gesamte Straße musste nach dem schweren Unfall gesperrt werden.
Die gesamte Straße musste nach dem schweren Unfall gesperrt werden.  © Michael Strohmeyer

Ein Auto war gegen 7.20 Uhr auf der Radefelder Allee in Richtung Süden unterwegs, bestätigte die Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf Anfrage von TAG24.

Ersten Informationen zufolge ist die Person nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Lkw zusammengestoßen. Hinter dem Auto fuhr ein zweiter Lkw, der in der Folge ebenfalls in den Unfall verwickelt wurde und gegen den Lkw prallte.

Mehrere Menschen wurden verletzt. Zudem habe man eine Person aus ihrem Fahrzeug befreien müssen. Zur Anzahl und Schwere der Verletzungen konnte die Polizei noch keine genaue Auskunft geben.

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Neben Feuerwehr und Polizei war auch der Rettungsdienst unter anderem mit einem Hubschrauber im Einsatz.

Das Auto wurde auf das angrenzende Feld geschleudert.
Das Auto wurde auf das angrenzende Feld geschleudert.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
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Die Radefelder Allee ist auf Höhe des Abzweigs nach Schkeuditz in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Informationen zur aktuellen Verkehrslage findet Ihr in den Verkehrswarnmeldungen der Polizei Sachsen.

Titelfoto: Montage: Michael Strohmeyer; EHL Media/Erik-Holm Langhof

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