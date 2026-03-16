13-Jährige steigt in Leipzig aus Bus und wird angefahren

Leipzig - Bei einem Unfall im Leipziger Norden ist am Sonntagabend ein 13-jähriges Mädchen verletzt worden. Ein Auto erfasste die Jugendliche beim Überqueren der Straße.

Hier passierte der Unfall am Sonntagabend. © 7aktuell.de | Eric Pannier

"Der 26- jährige Fahrer (deutsch) eines VW Golfs fuhr auf der Tauchaer Straße in stadteinwärtige Richtung", erklärte Polizeisprecherin Rebecca Leede.

Als er gegen 19 Uhr auf Höhe der Bushaltestelle Komarowstraße in Thekla war, kam es zu dem Zusammenstoß mit einer 13-Jährigen, die kurz zuvor aus einem Bus gestiegen war und im Anschluss über die Straße ging.

Das Mädchen verletzte sich dabei und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 26-jährige VW-Fahrer blieb unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.