Kreuzungs-Crash in Connewitz: Ford und Yamaha krachen zusammen, Biker im Krankenhaus

Leipzig - Am Mittwochmorgen krachte es im Leipziger Süden.

Der Ford und das Motorrad wurden beschädigt. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie TAG24 von Polizeisprecher Moritz Peters erfuhr, ereignete sich der Unfall gegen 10.09 Uhr an der Kreuzung Wolfgang-Heinze-Straße/Meusdorfer Straße.

Ein Ford Fiesta und ein Yamaha-Motorrad waren auf Höhe der Bushaltestelle miteinander kollidiert. Der genaue Ablauf der Geschehnisse ist aber aktuell noch unklar.

Der Biker musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, zur Art und Schwere seiner Verletzungen liegen laut Peters noch keine Informationen vor.