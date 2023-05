15.05.2023 21:30 50-jähriger fährt in Leipzig in einen Graben: Audi überschlägt sich mehrfach

Am gestrigen Sonntag kam es zu einem Verkehrsunfall in Leipzig-Holzhausen. Ein 50-Jähriger fuhr in einen Graben, wodurch sich das Auto mehrfach überschlug.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Am gestrigen Sonntagabend kam es zu einem Verkehrsunfall im Leipziger Stadtteil Holzhausen. Ein 50-Jähriger fuhr in einen Graben, wodurch sich das Auto mehrfach überschlug. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs auf. (Symbolbild) © summertime72/123RF Laut der Polizei fuhr der 50-jährige Fahrer eines Audis gegen 17.45 Uhr von Holzhausen in Richtung Seifertshein. Auf der Seifertshainer Straße kam er aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Der Audi überschlug sich mehrmals, bis er schließlich auf dem Dach liegen blieb. Bei dem Unfall wurden der Fahrer sowie seine 32-jährige Beifahrerin verletzt, sie mussten anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Leipzig Unfall Kind (3) bei Unfall in Nordsachsen schwer verletzt Die Behörden führten zudem einen Alkoholtest bei dem 50-Jährigen durch, welcher einen Wert von 1,5 Promille ergab. Aus diesem Grund veranlassten sie eine Blutentnahme und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Der Sachschaden belaufe sich auf circa 2000 Euro. "Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen", so Polizeisprecherin Therese Leverenz.

Titelfoto: summertime72/123RF