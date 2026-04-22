63-jähriger Radfahrer bei Unfall in Connewitz schwer verletzt
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Leipzig - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend wurde ein Radfahrer im Leipziger Stadtteil Connewitz schwer verletzt.
Laut Polizeisprecher Tom Engelmann befuhr ein 43-Jähriger gegen 20.40 Uhr die Brandstraße mit seinem Dacia Sandero, bevor er nach links in die Similidenstraße abbiegen wollte.
Dabei missachtete er jedoch offenbar die Vorfahrt eines 63-jährigen Radfahrers.
"Dieser wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht", so Engelmann. "Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro."
Der Verkehrsunfalldienst ermittelt nun zum Unfallgeschehen sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall.
Titelfoto: 7aktuell/Eric Pannier