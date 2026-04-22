63-jähriger Radfahrer bei Unfall in Connewitz schwer verletzt

Leipzig - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend wurde ein Radfahrer im Leipziger Stadtteil Connewitz schwer verletzt.

Noch am nächsten Tag sind die Markierungen der Polizei am Unfallort zu sehen. © 7aktuell/Eric Pannier

Laut Polizeisprecher Tom Engelmann befuhr ein 43-Jähriger gegen 20.40 Uhr die Brandstraße mit seinem Dacia Sandero, bevor er nach links in die Similidenstraße abbiegen wollte.

Dabei missachtete er jedoch offenbar die Vorfahrt eines 63-jährigen Radfahrers.



"Dieser wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht", so Engelmann. "Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro."