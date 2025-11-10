A38 nach Unfall voll gesperrt: Laster kracht in Schilderwagen

Ein Lastwagen krachte am Montagvormittag auf der A38 kurz vor Leipzig in einen Schilderwagen. Der Fahrer wurde dabei verletzt, die Autobahn gesperrt.

Bilder zeigen, dass der Lastwagen stark beschädigt wurde.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Das Fahrzeug war gegen 11.35 Uhr auf der A38 Richtung Göttingen unterwegs.

Kurz vor der Ausfahrt Leipzig-Südost kollidierte er dann mit dem Schilderwagen.

Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage den Unfall.

Der Lastwagenfahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Wie schwer die Verletzungen sind, ist aktuell noch unklar. Ein Rettungshubschrauber flog zur Unfallstelle.

Ein Rettungshubschrauber flog zur Autobahn.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Die Richtungsfahrbahn der A38 wurde kurzzeitig voll gesperrt. Von der Gegenfahrbahn wurde die linke Spur gesperrt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich um die Unfallstelle. Die Ursache für die Kollision wird ermittelt.

