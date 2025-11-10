A38 nach Unfall voll gesperrt: Laster kracht in Schilderwagen

Leipzig - Ein Lastwagen krachte am Montagvormittag auf der A38 kurz vor Leipzig in einen Schilderwagen. Der Fahrer wurde dabei verletzt.

Bilder zeigen, dass der Lastwagen stark beschädigt wurde. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Das Fahrzeug war gegen 11.35 Uhr auf der A38 Richtung Göttingen unterwegs.

Kurz vor der Ausfahrt Leipzig-Südost kollidierte er dann mit dem Schilderwagen.

Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage den Unfall.

Der Lastwagenfahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Wie schwer die Verletzungen sind, ist aktuell noch unklar. Ein Rettungshubschrauber flog zur Unfallstelle.