Auto kommt von Straße ab und landet in Graben: Zwei Verletzte nach Crash bei Leipzig

Markranstädt - Zwei Personen verletzten sich am Samstagnachmittag, nachdem sie mit ihrem Citroën in Markranstädt bei Leipzig von der Straße abkamen und im Graben landeten.

Zwei Personen verletzten sich leicht. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Bilder vom Unfallort zeigen, wie schwer der Crash in der Straße An den Windmühlen tatsächlich gewesen sein muss.

Ein Citroën liegt zur Hälfte im Straßengraben, die Reifen auf der Fahrerseite regelrecht zerfetzt.

Die beiden Insassen können wohl von einem nachträglichen Weihnachtswunder sprechen, dass sie sich jeweils nur leichte Verletzungen zugezogen haben.

Was genau passiert ist, konnte ein Sprecher des Lagezentrums am Abend auf TAG24-Anfrage noch nicht sagen. Klar ist jedoch, dass das Auto alleinbeteiligt verunglückt ist.