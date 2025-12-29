Kreuzungscrash in Leipzig: Audi kracht in Gegenverkehr und verletzt Radfahrerin

Leipzig - Am Sonntagabend krachte es im Leipziger Norden zwischen zwei Autos und einer Radfahrerin.

Zwei Autos stießen auf einer Kreuzung im Leipziger Zentrum-Nord zusammen. © EHL Media/Björn Stach

Die Kreuzung Eutritzscher Straße/Parthenstraße musste zwischenzeitlich teilweise gesperrt werden, nachdem dort zwei Autos gegen 17.10 Uhr miteinander kollidiert waren.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 26-Jähriger mit seinem Audi auf der glatten Fahrbahn wohl zu schnell unterwegs gewesen, wodurch er beim Bremsen die Kontrolle verlor und mit einem entgegenkommenden VW kollidierte.

"Anschließend rutschte der A6 noch weiter gegen einen Ampelmast sowie die dort wartende Radfahrerin, welche mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde", so Sprecher Tom Erik Richter.

Die Lichtanlage fiel aus und musste noch am selben Abend von Technikern repariert werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 12.000 Euro.

Gegen den 26-jährigen Unfallverursacher wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.