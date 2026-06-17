Audi-Fahrer nimmt Radlerin Vorfahrt: Unfall im Leipziger Zentrum-Nord
Leipzig - Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit endete für eine 25-jährige Radfahrerin im Rettungswagen. Ein 51-jähriger Autofahrer hatte die Frau am frühen Mittwochmorgen in Leipzig offenbar übersehen.
Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage bestätigte, ereignete sich der Crash gegen 7.15 Uhr auf der Springerstraße Ecke Gohliser Straße.
Demnach war der Audi-Fahrer stadteinwärts auf der Springerstraße in südwestliche Richtung unterwegs.
An der Ecke Gohliser Straße missachtete der Mann dann die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die 25-Jährige leicht verletzt.
Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge etwa 500 Euro. Die Polizei hat ihre Ermittlungen wegen einer fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.
Titelfoto: EHL Media/Björn Stach