Audi-Fahrer nimmt Radlerin Vorfahrt: Unfall im Leipziger Zentrum-Nord

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Zu einem Unfall zwischen einem 51-jährigen Autofahrer und einer 25-jährigen Radfahrerin kam es am Mittwochmorgen in Leipzig. Die Frau verletzte sich dabei.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit endete für eine 25-jährige Radfahrerin im Rettungswagen. Ein 51-jähriger Autofahrer hatte die Frau am frühen Mittwochmorgen in Leipzig offenbar übersehen.

Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzte.
Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzte.  © EHL Media/Björn Stach

Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage bestätigte, ereignete sich der Crash gegen 7.15 Uhr auf der Springerstraße Ecke Gohliser Straße.

Demnach war der Audi-Fahrer stadteinwärts auf der Springerstraße in südwestliche Richtung unterwegs.

An der Ecke Gohliser Straße missachtete der Mann dann die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die 25-Jährige leicht verletzt.

Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge etwa 500 Euro. Die Polizei hat ihre Ermittlungen wegen einer fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

Titelfoto: EHL Media/Björn Stach

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