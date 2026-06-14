Kontrolle verloren: Biker stirbt bei Gruppenausfahrt nahe Leipzig

Markranstädt - Während der Ausfahrt einer Motorradgruppe verlor ein 46-Jähriger am Samstagmorgen die Kontrolle über seine Maschine. Die Retter konnten nichts mehr für ihn tun.

Sowohl die anderen Biker als auch die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Mann tun. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizeidirektion Leipzig am Sonntag berichtete, war die Gruppe gegen 7.20 Uhr auf der B87/Lützner Straße in Markranstädt in südlicher Richtung unterwegs.

Der 46-Jährige stürzte in einer Linkskurve auf nasser Fahrbahn, verlor die Kontrolle und kollidierte dann mit einer Leitplanke.

Die anderen Biker leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst.

Trotz weiterer Reanimationsversuche durch die Einsatzkräfte konnte nichts mehr für den Mann getan werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle.