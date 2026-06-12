Bus-Crash in Leipzig: Junge Frau stürzt und landet im Krankenhaus

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Crash im Leipziger Osten: Am Donnerstagmorgen ist ein Fahrgast beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus verletzt worden.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Crash im Leipziger Osten: Am Donnerstagmorgen ist ein Fahrgast beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus verletzt worden.

An der Ecke Sommerfelder Straße/Pommernstraße kam es zu dem Unfall.
An der Ecke Sommerfelder Straße/Pommernstraße kam es zu dem Unfall.  © Anke Brod

Der Unfall geschah gegen 7.30 Uhr in der Sommerfelder Straße an der Ecke zur Pommernstraße im Stadtteil Stötteritz.

Laut einem Polizeisprecher war der Fahrer (63) eines Opel Astra auf der Pommernstraße unterwegs und habe nach links auf die Sommerfelder Straße abbiegen wollen.

"Dabei übersah er den von links auf der Sommerfelder Straße kommenden, vorfahrtsberechtigten Linienbus", hieß es. Es kam zum Zusammenstoß, wobei eine 18-Jährige im Bus stürzte und leichte Verletzungen erlitt.

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Die junge Frau wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Autofahrer wollte nach links abbiegen und übersah dabei einen Bus.
Der Autofahrer wollte nach links abbiegen und übersah dabei einen Bus.  © Anke Brod
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Insgesamt entstand ein Schaden von rund 8000 Euro, so der Sprecher. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Titelfoto: Anke Brod

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