Autofahrer übersieht Radfahrerin auf Eisenbahnstraße: Frau schwer verletzt
Leipzig - Eine 40-jährige Radfahrerin wurde am Donnerstagabend durch einen Unfall mit einem Auto schwer verletzt.
Gegen 19.30 Uhr war ein 22-Jähriger mit seinem Opel Astra auf der Herrmann-Liebmann-Straße in südlicher Richtung unterwegs. Das bestätigte die Polizei am Freitagvormittag.
Er wollte nach links auf die Eisenbahnstraße abbiegen, übersah dabei aber eine 40-Jährige auf ihrem Fahrrad, die ihm auf der Hermann-Liebmann-Straße entgegenkam, gerade die Kreuzung queren wollte und Vorfahrt hatte.
Die beiden krachten ineinander.
Die 40-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.
Es entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro.
Gegen den 22-Jährigen wird wegen fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt.
Titelfoto: Silvio Bürger