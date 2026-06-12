Autofahrer übersieht Radfahrerin auf Eisenbahnstraße: Frau schwer verletzt

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Am Donnerstagabend wurde eine 40-Jährige bei einem Unfall schwer verletzt. Ein 22-Jähriger hatte sie auf der Eisenbahnstraße übersehen.

Von Tamina Porada

Leipzig - Eine 40-jährige Radfahrerin wurde am Donnerstagabend durch einen Unfall mit einem Auto schwer verletzt.

Der 22-Jährige wollte von der Herrmann-Liebmann-Straße auf die Eisenbahnstraße abbiegen, übersah dabei aber die Radfahrerin. (Archivbild)
Der 22-Jährige wollte von der Herrmann-Liebmann-Straße auf die Eisenbahnstraße abbiegen, übersah dabei aber die Radfahrerin. (Archivbild)  © Silvio Bürger

Gegen 19.30 Uhr war ein 22-Jähriger mit seinem Opel Astra auf der Herrmann-Liebmann-Straße in südlicher Richtung unterwegs. Das bestätigte die Polizei am Freitagvormittag.

Er wollte nach links auf die Eisenbahnstraße abbiegen, übersah dabei aber eine 40-Jährige auf ihrem Fahrrad, die ihm auf der Hermann-Liebmann-Straße entgegenkam, gerade die Kreuzung queren wollte und Vorfahrt hatte.

Die beiden krachten ineinander.

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Die 40-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Es entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro.

Gegen den 22-Jährigen wird wegen fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt.

Titelfoto: Silvio Bürger

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