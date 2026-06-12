Autofahrer übersieht Radfahrerin auf Eisenbahnstraße: Frau schwer verletzt

Leipzig - Eine 40-jährige Radfahrerin wurde am Donnerstagabend durch einen Unfall mit einem Auto schwer verletzt.

Der 22-Jährige wollte von der Herrmann-Liebmann-Straße auf die Eisenbahnstraße abbiegen, übersah dabei aber die Radfahrerin. (Archivbild) © Silvio Bürger

Gegen 19.30 Uhr war ein 22-Jähriger mit seinem Opel Astra auf der Herrmann-Liebmann-Straße in südlicher Richtung unterwegs. Das bestätigte die Polizei am Freitagvormittag.

Er wollte nach links auf die Eisenbahnstraße abbiegen, übersah dabei aber eine 40-Jährige auf ihrem Fahrrad, die ihm auf der Hermann-Liebmann-Straße entgegenkam, gerade die Kreuzung queren wollte und Vorfahrt hatte.

Die beiden krachten ineinander.

Die 40-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.